صورة أرشيفية

وزيرا خارجية الإمارات ولبنان يبحثان العلاقات الثنائية وأوضاع الجالية اللبنانية في أبوظبي

13 مايو، 2023
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بحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، مع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، العلاقات الثنائية وأوضاع الجالية اللبنانية المقيمة في الامارات، حسبما أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم، إنه “بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، جرى اليوم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تم خلاله التباحث بالعلاقات الثنائية وأوضاع الجالية اللبنانية المقيمة في الإمارات”.

وأشار البيان إلى أن الوزير الإماراتي أكد ” لنظيره اللبناني حرية عائلة الراحل غازي عز الدين، ، الذي توفي قبل أيام في الإمارات أثناء توقيفه فيها، بمغادرة الامارات أو البقاء فيها”.

وأعلنت الوزارة في بيانها أنه بعد تواصل السفير اللبناني في أبو ظبي فؤاد دندن هاتفيا” بالأمس مع زوجة الراحل عزالدين وشقيقه، وتلقى دندن رسالة خطية موقعة من العائلة تفيد بأن “المغفور له توفي من جراء أزمة قلبية، وتمت مراسم العزاء والدفن بحضور العائلة في الإمارات، وذلك بناء على رغبتهم”.

ولفت البيان إلى أن السفير دندن سيقوم بزيارة العائلة قريبا” لتقديم واجب العزاء والوقوف على احتياجاتها”.

المصدر
د ب أ
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13 مايو، 2023
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