الدوري الإنكليزي: يونايتد يعود للانتصارات ونيوكاسل يخفق وساوثمبتون يهبط

استعاد مانشستر يونايتد ذاكرة الانتصارات في الدوري الإنكليزي في المنعطف الأهم في الموسم، بفوزه الصعب على ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون رد، في الوقت الذي تبخرت فيه آمال توتنهام هوتسبر “إكلينيكيا” بخسارته خارج قواعده على يد أستون فيلا (2-1)، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت.

وعلى ملعب (أولد ترافورد)، يدين “الشياطين الحمر” بالفضل في هذا الفوز الثمين للفرنسي أنتوني مارسيال الذي تكفل بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 32.

وضرب فريق المدرب الهولندي إيريك تين هاج أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنه عاد لدرب الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين أمام برايتون آند هوف ألبيون، ثم وست هام يونايتد بنفس النتيجة (1-0).

كما أن الفوز عزز تواجد المان يونايتد في المربع الذهبي، آخر بطاقات دوري الأبطال، بعد أن رفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، ويبتعد فقط بفارق الأهداف خلف نيوكاسل يونايتد، الذي تعثر للمباراة الثانية على التوالي بتعادله في وقت سابق اليوم بهدفين أمام ليدز يونايتد.

ويمتلك الفريقان مباراة مؤجلة، وهو ما يزيد من شراسة الصراع على بطاقتي دوري الأبطال، لاسيما وأن ليفربول يلاحقهم بـ62 نقطة، وسيحل الاثنين ضيفا على ليستر سيتي على ملعب (كينج باور ستاديوم).

في المقابل، سقط “الذئاب” في فخ الخسارة الـ18 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة يحتل بها الفريق المركز الـ13.

وعلى ملعب (فيلا بارك)، تعقدت مهمة توتنهام هوتسبر في المنافسة على إحدى بطاقتي دوري الأبطال بخسارته خارج ملعبه بثنائية مقابل هدف أمام أستون فيلا.

سجل أصحاب الملعب هدفا في كل شوط، حيث تقدم الجناح الشاب جاكوب رامسي في النتيجة مبكرا بعد 8 دقائق.

ثم عزز لاعب الوسط البرازيلي دوجلاس لويز من تقدم أستون فيلا بهدف جديد في الدقيقة 72.

ومن ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قلص النجم هاري كين الفارق بالهدف الأول من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كافيا لتدارك الخسارة.

وقضت هذه الخسارة، الثالثة في آخر 5 مباريات والـ13 هذا الموسم، على آمال “السبيرز” في المنافسة على أحد مقعدي دوري الأبطال المتبقيين، بعد أن تجمد رصيد الفريق اللندني عند 57 نقطة يأتي بها سادسا، ويبتعد عن المربع الذهبي بفارق 5 نقاط مع تبقي مباراتين له في الموسم.

في المقابل، أوقف “الفيلانس” مسلسل نزيف النقاط في آخر مباراتين بخسارتين متتاليتين، ليضيف نقطته الـ57 في المركز السابع مؤقتا.

تشيلسي يواصل نتائجه المتذبذبة

بينما واصل تشيلسي نتائجه المتذبذبة هذا الموسم بتعادله وسط أنصاره بهدفين أمام نوتنجهام فورست على ملعب (ستامفورد بريدج).

ورفعت النقطة رصيد “البلوز” إلى 43 نقطة في المركز الـ11، مع مباراة مؤجلة للفريق.

بينما أصبح رصيد نوتنجهام 34 نقطة يحتل بها المركز الـ16 مؤقتا، ولا يزال مهددا بدخول حسابات الهبوط.

كما انتصر كريستال بالاس على ضيفه بورنموث بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة يأتي بها في المركز الـ12، مقابل 39 نقطة لبورنموث، الـ14 مؤقتا، الذي ضمن البقاء رسميا في البريميير ليج.

ساوثمبتون يهبط

وأصبح ساوثامبتون رسميا أول المودعين للبريميير ليج بخسارته على يد ضيفه فولهام بثنائية دون رد.

وتجمد رصيد الفريق بالخسارة الرابعة على التوالي، الـ24 هذا الموسم، عند 24 نقطة في قاع الترتيب، ليفصله عن أقرب مقاعد البقاء 8 نقاط مع تبقي مباراتين له في الموسم.

أما فولهام فارتفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز التاسع.