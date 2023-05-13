الداخلية: الخالد يشرف على عدد من ضبطيات المواد المخدرة

مواصلة للضربات المتتالية التي توجهها المؤسسة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات واستمراراً لحرص ومتابعة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لجهود قطاعات وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مروجيها ومهربيها.

وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد، أشرف وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على الجهود الأخيرة في عدد من الضبطيات والتي تقدر بـ(152 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة ومليون قرص ليريكا و150 الف حبة كبتاجون و8 كيلو جرام من مادة المرجوانا و2 كيلو جرام من مادة الشبو وعدد 5 أسلحة نارية بدون ترخيص وذخيرة حية)، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للجمارك ومن خلال النشاط الأمني المكثف وجمع المعلومات وإجراء المزيد من التحريات التي أسفرت عن تلك الضبطيات.

وأعرب الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح عن فخره وتقديره للجهود المميزة لرجال الأمن وتعاونهم المثمر في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب مؤكداً أن لأحد فوق القانون، كما دعاهم إلى الاستمرار في عملهم بمزيد من الحرص والجاهزية واليقظة وبذل كل الطاقات من اجل ملاحقة مهربي وتجار المواد المخدرة حفاظاً على بلدكم ومجتمعكم مؤكداً أنه لا تهاون في حماية البلاد من هذه الآفة المدمرة.