وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان الخطوات المقبلة “في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع الصين”

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان الخطوات المقبلة “في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع الصين”

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخطوات المقبلة “في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع الصين”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل من عبداللهيان.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين.

يذكر أن السعودية وإيران والصين أصدرت في العاشر من مارس الماضي بيانا ثلاثيا مشتركا أشار إلى أنه تم توصل السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما.

وبحث الأمير فيصل وعبداللهيان في العاصمة الصينية (بكين) في السادس من أبريل الماضي سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات وذلك في إطار متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في (بكين) وبحث السبل كافة التي تحقق الأمن والازدهار للبلدين وشعبيهما.

وأكدت السعودية وإيران في بيان مشترك صدر في ختام تلك المباحثات أهمية متابعة تنفيذ اتفاق (بكين) وتفعيله بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.