روسيا: أوكرانيا استخدمت صواريخ تسلمتها من بريطانيا لمهاجمة لوجانسك

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن طائرات أوكرانية قصفت موقعين صناعيين في مدينة لوجانسك، التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز (ستورم شادو) حصلت عليها من بريطانيا.

وأصبحت بريطانيا يوم الخميس أول دولة تقول إنها بدأت تزويد كييف بصواريخ كروز بعيدة المدى، مما سيمكنها من ضرب القوات الروسية ومستودعات الإمداد البعيدة عن الخطوط الأمامية بينما تستعد لهجوم مضاد كبير.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه يمكن استخدام الصواريخ داخل الأراضي الأوكرانية، مما يعني أنه تلقى تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم هذه الصواريخ في مهاجمة أهداف داخل الحدود الروسية المعترف بها دوليا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الصواريخ أصابت مصنعا لإنتاج مادة البوليمرات ومصنعا للحوم المصنعة في لوجانسك أمس الجمعة.

وأضافت الوزارة “صواريخ جو-جو من طراز ستورم شادو المقدمة من بريطانيا لنظام كييف استُخدمت في الضربة، بما يخالف تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن تستخدم ضد أهداف مدنية”.

وقالت أيضا إن روسيا أسقطت الطائرتين الحربيتين الأوكرانيتين اللتين أطلقتا الصواريخ، وهما من طراز (سوخوي 24) و(ميج 29).

وقالت الوزارة في أحدث نشرة لها إن القوات الروسية سيطرت على منطقة أخرى في مدينة باخموت الأوكرانية، التي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ أكثر من عشرة أشهر في معركة استنزاف بالمدفعية.

وأضافت “وحدات القوات المحمولة جوا قدمت الدعم للوحدات الهجومية وداهمت العدو من الأطراف”.

وعادة ما تستخدم الوزارة مصطلح “الوحدات الهجومية” للدلالة على مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة التي تقود الهجوم على باخموت بينما تتكبد خسائر بشرية فادحة.