“التربية” تطلق غدا حملة “استعد” لدعم الطلبة في تحضيراتهم للاختبارات

أعلنت وزارة التربية أنها ستطلق غدا الأحد حملة توعوية إلكترونية عبر حساباتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي بعنوان (استعد) وذلك بهدف توفير الدعم اللازم للطلاب والطالبات في التحضير الجيد للاختبارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة في بيان صحفي اليوم السبت إن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم اللازم للطلبة في مختلف مراحل التعليم إذ تهدف إلى تهيئة أفضل الطرق لإعداد الطالب لدخول الاختبارات تربويا ونفسيا وصحيا.

وأوضح الوهيدة أن الحملة تهدف أيضا لإرشاد الطلبة إلى طرق المذاكرة السليمة وتوعيتهم بالابتعاد عن السلوكيات الخاطئة بالإضافة إلى تشكيل اتجاهات إيجابية نحو الاختبارات وتوفير الأجواء المناسبة لعقدها.

وأضاف أن الحملة تهدف كذلك إلى رفع سقف التوعية بين أوساط كافة منتسبي وزارة التربية من الطلبة والمعلمين بالطرق المثلى للتعامل مع الامتحانات والابتعاد عن مخالفات لائحتها.

وأشار إلى أن البرنامج الذي أطلقته الوزارة في إطار الحملة سيتضمن بيانا مرئيا حول استعدادات الوزارة للاختبارات كما يتضمن برنامج (بودكاست) يستضيف كبار المسؤولين بالوزارة للحديث عن آخر الاستعدادات فضلا تنظيم لقاءات مع المتخصصين التربويين والنفسيين لتوعية الطلاب والطالبات عن كيفية الاستعداد الأمثل للاختبارات وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق النجاح.

وأفاد الوهيدة بأن الحملة تشمل أيضا عرضا للوائح التي تنظم سير عملية الامتحانات والإعلان عن مكتبة الاختبارات بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات مع الطلبة والطالبات والمتخصصين من أهل الميدان لتوفير الدعم اللازم لهم.

وأعرب عن تطلع الوزارة أن تحقق الحملة أهدافها وتساعد الطلبة في التحضير الجيد للاختبارات داعيا جميع الطلبة وأولياء الأمور إلى التفاعل مع الحملة والاستفادة من المعلومات والتوجيهات التي ستقدمها وزارة التربية في هذا الشأن.