مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د. دينا الضبيب

الصحة: تدشين رابط لطلب الحصول على موعد في عيادات الأمراض النفسية المتوفرة في مراكز الرعاية الصحية الأوليّة

13 مايو، 2023
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أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تدشين رابط لطلب موعد في عيادات الأمراض النفسية المتوفرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والبالغ عددها نحو 48 عيادة في جميع محافظات البلاد.

وفي هذا الصدد أوضحت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د. دينا الضبيب أن الفريق المعني بهذه الخدمة يتلقى طلب الحصول على الموعد، ويتم تحديد الموعد حسب المعايير الطبية للمعاينة في مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة الكويتية.

كما أضافت د. الضبيب أن هذه الخدمة للأفراد البالغين فوق 18 سنة، توفر العلاج المتكامل للأمراض العضوية والنفسية، وعمل الفحوصات الطبية للازمة، كما توفر العلاج الدوائي وجلسات العلاج النفسي للأمراض النفسية الشائعة، حيث يتم التعامل معها بمنتهى الخصوصية.

رابط تقديم طلب الحصول على الموعد: ‏https://eservices.moh.gov.kw/spcms/PhsRequestAr.aspx

المصدر
وزارة الصحة
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13 مايو، 2023
0 31 أقل من دقيقة

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