بوريل: ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم السبت، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة لأن قواتها بحاجة إلى ألف قذيفة مدفعية يوميا في منطقة باخموت وحدها.

وقال بوريل إن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أطلع نظراءه في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في ستوكهولم على حاجة كييف إلى المزيد من الدعم للدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي.

وقال بوريل للصحفيين بعد الاجتماع إن “أوكرانيا تحتاج نحو ألف قذيفة مدفعية يوميا” في محيط مدينة باخموت التي يدور فيها القتال شرق البلاد.

وردا على سؤال حول كيفية تسريع الاتحاد الأوروبي للإمداد، قال بوريل إنه ينبغي على الدول الأعضاء تقديم إمدادات من مخزوناتها الخاصة وتطويع التحديات اللوجستية.

كان وزراء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في مارس آذار على خطة لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية وصواريخ على مدى 12 شهرا بما لا يقل عن ملياري يورو (2.20 مليار دولار).

وتعتمد الخطة على توريد دول الاتحاد الأوروبي لقذائف من مخزوناتها وتقديم طلبات جديدة مشتركة.

وقال بوريل إن أوكرانيا تحتاج بشكل خاص إلى ذخيرة بعيدة المدى “لأن الروس يشنون عمليات قصف من مسافة بعيدة”.

وأضاف “يجب أن يكون لدى الأوكرانيين القدرة على الوصول … إلى النطاق نفسه”.

وفي كلمة قبيل الاجتماع قال كوليبا أيضا إن ذخيرة المدفعية طويلة المدى ستكون محور المناقشات.

وأعلنت ألمانيا اليوم السبت تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار)، وهي الأكبر التي تقدمها منذ الغزو الروسي، وتعهدت بزيادة الدعم لكييف طالما استدعي الأمر ذلك.