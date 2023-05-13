الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح والرئيس التنفيذي لشركة شل وائل صوان خلال التوقيع

مؤسسة البترول الكويتية و”شل العالمية” توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في صناعة النفط والغاز

13 مايو، 2023
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وقعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة شل العالمية مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات والمعرفة والممارسات المثلى في المجالات المختلفة التي تشمل تحول الطاقة وتدشين المزيد من فرص التعاون بين الطرفين بما يخدم صناعة النفط والغاز.

وأكدت المؤسسة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي الحثيثة التي تنتهجها (مؤسسة البترول) وشركاتها التابعة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية المتميزة في صناعات النفط والغاز مشيرة الى أن الاتفاقية لا تشمل أي التزامات مالية.

وذكرت أنه مثل المؤسسة خلال حفل توقيع المذكرة يوم الأربعاء الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح في حين مثل شركة شل رئيسها التنفيذي وائل صوان.

المصدر
كونا
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13 مايو، 2023
0 59 أقل من دقيقة

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