أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ

منظمة التحرير تطالب بالضغط على الاحتلال لوقف العدوان وفتح معابر قطاع غزة

13 مايو، 2023
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طالبت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت المجتمع الدولي بممارسة ضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف العدوان فورا على الشعب الفلسطيني وفتح معابر قطاع غزة.

وطالب امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان صحفي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والاشقاء العرب بالضغط على الاحتلال لوقف العدوان مضيفا “ونطالب المؤسسات الدولية والإنسانية بالتدخل السريع لفتح المعابر على قطاع غزة ونقل المصابين من اجل العلاج”.

وتابع الشيخ “ونحيي صمود وثبات شعبنا في وجه آلة الحرب الإسرائيلية”.

ومن جهتها دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة رفض الاحتلال الإسرائيلي ادخال المساعدات والمواد الطبية والغذائية إلى للقطاع مؤكدة ان ذلك يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.

ودانت الوزارة في بيان دعوات وحملات التحريض العنصرية التي أطلقها وزراء في حكومة الاحتلال تدعو للمزيد من جرائم القتل واستعادة احتلال القطاع.

واعتبرت ذلك امتدادا لعقلية استعمارية توسعية تقوم على سياسة الضم والتوسع على حساب ارض دولة فلسطين.

وطالبت بموقف دولي حازم يجبر الاحتلال على وقف عدوانه وفتح المعابر امام المواد الطبية والغذائية والوقود وغيرها من اساسيات الحياة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس ما أسفر وفق اخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم ستة أطفال وثلاث نساء وإصابة 147 شخصا.

المصدر
وكالات
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13 مايو، 2023
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