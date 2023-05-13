استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثلاثة برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة للاجئين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت إن فلسطينيين استشهدا فيما أصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اثناء اقتحامها مخيم (بلاطة) للاجئين شرق مدينة (نابلس) بالضفة الغربية.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي ان الشابين سائد مشه (32 عاما) وعدنان الاعرج (19 عاما) استشهدا جراء اصابتهما بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على المخيم.

وأضافت الصحة انها سجلت جرح ثلاثة اشخاص آخرين جراء إصابات في الرقبة والبطن والفخذ مشيرة إلى أنه جرى نقلهم الى المستشفيات بحالة مستقرة.

ومن جانبها ذكرت مصادر محلية فلسطينية ان قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وتبعتها قوات كبيرة ونشرت القناصة فوق اسطح المباني وحاصرت منزلا وطلبت شابا بتسليم نفسه الا انها فشلت في اعتقاله.

وأشارت الى ان المخيم شهد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي بكثافة في شوارع المخيم المكتظ.

وأكد شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الشابين اللذين أعلن استشهادهما اصابهما جيش الاحتلال بالرصاص في الرأس اثناء انسحابه من المخيم.

وبحسب بيان وزارة الصحة فان حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري ارتفعت بذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة الى 150 شهيدا بينهم 33 شهيدا في العدوان المستمر على غزة منذ الثلاثاء الماضي.