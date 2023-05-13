د. عبدالله العرادة

د. عبدالله العرادة يترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الثانية

13 مايو، 2023
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أعلن النائب السابق الدكتور عبدالله العرادة ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الثانية.

وشدد العرادة على ضرورة الاستقرار في المشهد العام، معلنا على رفع شعار حملتة الانتخابية (لأنه المستقر).

وقال العرادة: المستقر هو الوطن ونحن نبحث عن الاستقرار الأمني والتربوي والصحي والمعيشي وقبل ذلك الاستقرار النفسي إذ إن الشباب يعيش بحالة تشاؤم، والواجب على الدولة وجميع النواب أن يحولوا التشاؤم إلى تفاؤل، نعيش منذ 10 سنوات في عدم استقرار سياسي ما بين مجلس مبطل وحل حيث نسجل للانتخابات المقبلة ونحن في تخوف ألا تكون لأن هناك طعنا مقدما للمحكمة الدستورية لإعادة المجلس المبطل السابق، وأكثر المرشحين يتساءلون: هل سيعود أم لا؟.

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13 مايو، 2023
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