البرلمان البرتغالي يوافق على القتل الرحيم الإيجابى

البرلمان البرتغالي يوافق على القتل الرحيم الإيجابي

13 مايو، 2023
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وافق البرلمان البرتغالي اليوم الجمعة على مشروع قانون مثير للجدل يقنن القتل الرحيم النشط ( الإيجابي ) .

وفي المحاولة الخامسة لطرح مشروع القانون عبر جمعية الجمهورية (البرلمان) في لشبونة، أيده النواب بأغلبية واضحة بموافقة 129 مقابل 81 نائبا.

وفشلت المحاولات الأربعة الأولى إما بسبب استخدام الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا حق النقض “الفيتو”، أو لاعتراضات من جانب المحكمة الدستورية.

ووفقا للدستور، لا يزال يتعين على رئيس الدولة أن يوافق عليه ويسن القانون، الذي تمت مراجعته مرات عديدة، في غضون ثمانية أيام من تسلمه بالقصر الرئاسي.

ويعد القتل الرحيم الإيجابي النشط جريمة في معظم دول الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يتسبب في صدور أحكام طويلة بالسجن. وفي عام 2021، أصبحت إسبانيا الدولة الرابعة التي تشرع ذلك، بعد هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج.

ويستتبع القتل الرحيم الإيجابي / النشط / ، الحقن النشط بمواد، من شأنها أن تتسبب في توقف وظائف حيوية مطلوبة لمواصلة الحياة، بينما ينطوي القتل الرحيم السلبي على حجب أو عدم تنفيذ عمل من شأنه أن ينقذ حياة المريض.

وطرحت الحكومة اليسارية لرئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، مشروع القانون في البرلمان قبل ثلاثة أعوام.

وفي هذه المرة، صوت معظم نواب أقوى فصيل معارض، وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي المحافظ “بي إس دي” والكثيرون من أعضاء حزب تشيجا اليميني الشعبوى المتطرف، ضد تجريم القتل الرحيم الإيجابى / النشط / ، وفقا لشروط صارمة.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
13 مايو، 2023
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