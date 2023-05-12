المهندسة الكويتية جنان الشهاب تفوز بالميدالية الذهبية بمعرض دولي في ماليزيا عن اختراعها “الخلايا الكهرومغناطيسية”

حصلت المهندسة الكويتية جنان الشهاب على الميدالية الذهبية في المعرض الماليزي الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية (آيتكس) عن اختراعها (الخلايا الكهرومغناطيسية – نظام نقل الطاقة اللاسلكي).

وقالت الشهاب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إنها تشعر بالفخر بعد تحقيق هذا الإنجاز العلمي باسم دولة الكويت مضيفة أنها كانت المخترعة الوحيدة التي مثلت الكويت على خلاف الدول المشاركة الاخرى لاسيما من دول الخليج.

ووجهت هذا الإنجاز إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح معبرة عن شكرها وتقديرها لمكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما أعربت عن شكرها لبيت التمويل الكويتي على الشراكة الاستراتيجية وشركة (اجيليتي) لرعايتها لها في هذه المشاركة الدولية مقدمة الشكر أيضا الى سفير دولة الكويت في ماليزيا راشد الصالح على تقديمه الدعم لها خلال المعرض.

وأوضحت أن فرحتها بالفوز بالميدالية الذهبية تعززت بترشيحها من بين آلاف المتقدمين الخليجيين للأمانة العامة لمجلس التعاون لاختيار مخترع وباحث واحد من كل دولة خليجية في معرض (ايتكس).

وأشارت الى أن هذا الابتكار يفيد البشرية في شحن وتشغيل الأجهزة الإلكترونية عن بعد بدون استخدام أي وصلات كهربائية مضيفة أنه يقلل الالتماسات الكهربائية ويضيف منظرا جماليا لعدة أماكن خاصة وعامة.

ويضاف هذا الفوز الى رصيد المهندسة الشهاب التي حصلت على سبع ميداليات ذهبية في معارض دولية سابقة إضافة إلى حصولها على وسام (ضابط) من الاتحاد الاوروبي والمفوضية العالمية لضباط ومشرفي (العلم والابتكار) عن اختراعها الخاص بالخلايا الكهرومغناطيسية.

يذكر أن دولة الكويت شاركت في معرض (آيتكس) الماليزي الذي أقيم على مدى يومي أمس الخميس واليوم الجمعة ضمن وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يتم اختيار المخترعين من مواطني دول المجلس بواسطة فريق مختص من المحكمين في مكتب براءات الاختراع ليتم استضافتهم من قبل الأمانة العامة للمشاركة في هذا المعرض الدولي.

ويعتبر المعرض الذي تنظمه الجمعية الماليزية للاختراعات منذ عام 1989 منصة دولية للمخترعين والمستثمرين والباحثين والعلماء لترويج الاختراعات والإبداعات والتقنيات والتبادل التجاري والخبرات في العلوم والمعرفة.