روسيا تندد بخطوة “شديدة العدائية” بعد قرار بريطانيا تزويد كييف صواريخ “ستورم شادو”

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة أنها تعتبر قرار المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى خطوة “شديدة العدائية”.

وباعلانها أنها ستزوّد أوكرانيا بصواريخ “ستورم شادو”، باتت المملكة المتحدة أول دولة توفر أسلحة بهذا المدى الطويل إلى كييف.

وجاء في بيان للخارجية الروسية “نعتبر هذا القرار خطوة شديدة العدائية من جانب لندن، ترمي إلى ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، ما يؤدي إلى تصعيد خطير”.

وسبق للبريطانيين والفرنسيين أن استعانوا بهذا الصاروخ الذي يمكن استخدامه في ظروف قصوى، في منطقة الخليج والعراق وليبيا.

وأكدت موسكو “يتضح أن بريطانيا مستعدة لتجاوز كل الحدود وأخذ النزاع إلى مستوى جديد بالكامل على صعيد الدمار وإزهاق الأرواح”.

وقالت روسيا إنها “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديدات” الناجمة عن الصواريخ الجديدة”.