اغتيال مسؤول عسكري في حركة “الجهاد الإسلامي” في غارة للاحتلال على مدينة غزة

اغتيال مسؤول عسكري في حركة “الجهاد الإسلامي” في غارة للاحتلال على مدينة غزة

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مسؤولا عسكريا في حركة (الجهاد الإسلامي) في غارة على شقة سكنية بحي (النصر) في مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إنه “في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) تم اغتيال مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد الإسلامي (إياد الحسني) خليفة (خليل البهتيني) الذى تم اغتياله فجر الثلاثاء الماضي”.

وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وقامت بانتشال جثمان شهيدين من المكان أحدهما للقيادي في حركة (الجهاد الإسلامي) بعد إطفاء النيران التي اشتعلت بالمكان.

وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسة غارات على مناطق بقطاع غزة من بينها مبان سكنية وأراض زراعية ومواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية.

وبذلك بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان المستمر لليوم الرابع على التوالي 33 شهيدا فيما أصيب أكثر من 110 آخرين.