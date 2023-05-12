وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت ترحب بـ”إعلان جدة” والتزام القوات المسلحة وقوات الدعم بحماية المدنيين في السودان

12 مايو، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان جدة الصادر عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان وتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وإلى الخطوات التدريجية اللاحقة التي تطرق لها الإعلان.

وتثمن الوزارة الجهود المقدرة والمستمرة التي تقوم بها كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تشجيع وحث الأطراف السودانية على الجلوس الى طاولة المحادثات والتي أسفرت بالتوقيع على هذا الإلتزام الهام الهادف إلى حماية أمن وسلامة المدنيين.

كما تشيد الوزارة بمضامين هذا الإعلان والترتيبات اللاحقة التي تضمنها من إيجاد آلية لوقف دائم للأعمال العدائية بما يسهم في إخراج السودان من أزمته الحالية.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال والأعمال العدائية والاستمرار في الحوار بين الأطراف السودانية بغية تجاوز الخلافات والتوصل لحل دائم وشامل للأزمة الحالية بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

المصدر
كونا
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12 مايو، 2023
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