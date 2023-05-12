وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة جربة التونسية

12 مايو، 2023
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أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة جربة التونسية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكالة وصوره والداعي إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة.

وأكدت تضامن دولة الكويت مع الجمهورية التونسية الشقيقة وتأييدها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها معربة عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت لحكومة الجمهورية التونسية الشقيقة في هذا المصاب ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
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12 مايو، 2023
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