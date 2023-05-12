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الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر المتوسط ارتفع بنسبة 300% منذ بداية 2023

12 مايو، 2023
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افادت الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) الجمعة أن عدد عمليات الدخول غير القانونية للاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الوسطى للبحر الابيض المتوسط ازداد بين كانون الثاني/يناير ونيسان/ابريل الفائتين بنسبة تناهز 300 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وقال بيان لفرونتكس تلقته فرانس برس إنه مع نحو 42 الفا و200 عملية دخول عبر المنطقة المذكورة خلال الأشهر الاربعة الأولى من 2023، يتم تسجيل “المستوى الأعلى منذ بدأت فرونتكس جمع معطيات العام 2009”.

المصدر
أ ف ب
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12 مايو، 2023
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