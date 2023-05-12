13 مرشحا في اليوم الثامن لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس ال أمة 2023

13 مرشحا في اليوم الثامن لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس ال أمة 2023

تقدم 13 مرشحا اليوم الجمعة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في ثامن أيام فتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2023) المقرر عقدها في السادس من يونيو المقبل.

وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب التسجيل 183 (178 ذكور – 5 اناث) فيما بلغ صافي عدد المرشحين 182 بعد تنازل مرشح واحد.

وجاءت أسماء مرشحي اليوم الثامن وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى: مرشح واحد (باسل حسين البحراني).

الدائرة الثانية: مرشح واحد (ياسين وحيد حيدر).

الدائرة الثالثة: مرشحان (عبدالله طلال الهندال – علي عبدالله السعيد).

الدائرة الرابعة: أربعة مرشحين (أحمد ماجد المطيري – باسل عبدالرزاق المجلهم – خالد مرزوق الدلوم – عبيد محمد المطيري).

الدائرة الخامسة: خمسة مرشحين (أيمن عبدالله محمد – حامد حزام الزعبي – حفيظ مسعود العجمي – فهيد حمد العجمي – نهار ثقل العتيبي).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات افتتحت يوم الجمعة الماضي باب الترشح للانتخابات ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد 14 مايو الحالي.