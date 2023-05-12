أمين “مجلس التعاون” يرحب بتوقيع الاتفاق الأولي بين ممثلي القوات المسلحة والدعم السريع بالسودان

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة عن ترحيبه بتوقيع الاتفاق الأولي بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة (جدة) بالسعودية.

وجدد البديوي في بيان تثمينه للجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها السعودية والولايات المتحدة مع جميع الأطراف خلال الاجتماعات السابقة لتذليل كافة العقبات والصعوبات وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.

وأعرب البديوي عن الأمل بأن تسهم استجابة الأطراف المتنازعة في السودان وتوقيعها على هذا الاتفاق الأولي وموافقتهم على السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني والتزامهم بتسيير الأعمال الإنسانية والإغاثية وتلبية احتياجات المدنيين نحو ضمان مصالح وسلامة الشعب السوداني أولوية رئيسية ونحو أيضا ترسيخ سيادة السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته وسلامة أراضيه.

كما أعرب البديوي عن تمنياته أن يصل هذا الاتفاق إلى حل سلمي دائم وشامل يحافظ على سيادة السودان ويحقق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية.

وكانت السعودية والولايات المتحدة اعلنتا في وقت سابق اليوم الجمعة أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقعوا إعلانا للالتزام بحماية المدنيين في السودان.