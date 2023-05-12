وزير الخارجية الأمريكي: دولة الكويت تلعب دورا حيويا كقوة سلام بالشرق الاوسط والعالم

أكد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ان دولة الكويت تلعب دورا حيويا كقوة للسلام والأمن والدبلوماسية في الشرق الاوسط والعالم.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت بين وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والوزير بلينكن بمقر الخارجية الامريكية مساء أمس الخميس.

وقال بلينكن “إننا نرى الكويت تلعب دورا حيويا كقوة للسلام والأمن والدبلوماسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه على مستوى العالم وخاصة في هذه الأوقات فهذا مهم للغاية بالنسبة لنا”.

وأضاف “لدينا الكثير مما يمكن تشاركه اليوم والتشاور حول مجموعة متنوعة من القضايا من سوريا إلى اليمن إلى الوضع الأوسع في الشرق الأوسط”.

وأعرب بلينكن عن امتنان الولايات المتحدة لدولة الكويت فيما يتعلق بمساعي المساعدة في الأزمة السودانية “لأن الكويت كانت فعليا الدولة الأولى التي تقول ما يمكننا فعله وكيف يمكننا المساعدة.. ومنذ عقود ونحن ندافع عن بعضنا ومع بعضنا”.

من جانبه قال الشيخ سالم الصباح ان دولة الكويت والولايات المتحدة لديهما شراكة وصداقة استراتيجية قوية للغاية مضيفا انه يتطلع خلال محادثاته “لمناقشة تلك الصداقة وكيف يمكننا الرقي بتلك الشراكة وتلك الصداقة والبناء عليها”.

وتابع ان “الولايات المتحدة تلعب دورا محوريا للغاية في الحفاظ على السلام والأمن في منطقتنا” مضيفا “ونحن نشكرك على ذلك ونأمل أن تستمر الولايات المتحدة في لعب دور الاستقرار في منطقتنا.. أعتقد أن ذلك الدور مهم للغاية”.

وشدد على “ان منطقتنا تواجه أزمات كثيرة جدا.. وهناك أزمات أخرى على الصعيد العالمي أيضا وأعتقد أننا يجب أن نناقشها” مؤكدا ان الكويت “انطلاقا من دورها في بناء الجسور كدولة تجمع الأطراف معا تحاول حل النزاعات بالوسائل السلمية”.

وقال الشيخ سالم الصباح “إن عالمنا اليوم ينتقل إلى مكان خطير وأعتقد أن دولا مثل الولايات المتحدة والكويت تشترك في نفس مبادئ السلام والأمن الدوليين والحاجة إلى الحفاظ على ذلك.. أعتقد أنه يمكننا العمل معا بطريقة بناءة للغاية لجلب السلام والأمن إلى العالم”.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء قال الشيخ سالم الصباح انه عقد اجتماعا “جيدا” مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

وأضاف أنه طلب من بلينكن أن ينقل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف أن “المحادثات كانت مناسبة لنا نحن الاثنان لبحث مجمل أوجه العلاقة القوية والمتينة بين الكويت والولايات المتحدة.. أبدينا ارتياحنا لمستوى هذه العلاقات وبحثنا أوجه دفع العلاقات إلى مواقع متقدمة”.

واكد الشيخ سالم الصباح أنه بحث مع بلينكن “مجمل أوجه الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي التي ستعقد في الكويت أكتوبر القادم” وان هناك “ارتياحا” من الجانبين لمستوى العلاقات بين البلدين.

وتابع “من جانب آخر بحثنا التطورات على الساحة الإقليمية والدولية وأولها طبعا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأهمية العمل على تخفيف التوتر في تلك المنطقة”.

وقال إنه شكر بلينكن على “الجهود الأمريكية والسعودية لوضع حد للصراع الدامي في السودان ونأمل في الكويت أن تنجح هذه الجهود في وضع حد لهذه الحرب”.

وأضاف “اننا بحثنا أيضا تطورات الملف السوري ومجمل التطورات الأخرى في المنطقة.. وكان هناك توافق في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع هذه الأزمات وأهمية إنهاء هذه الأزمات في المنطقة”.

وشدد الشيخ سالم الصباح على أن “منطقتنا شهدت ما يكفي من الأزمات وشعرت بأن الجانب الأمريكي يشاركنا الأمل بأن تضع هذه الحروب أوزارها ويعود الأمن والسلم لمنطقتنا”.