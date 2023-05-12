وزيرا الخارجية الكويتي والأمريكي يعقدان مباحثات رسمية في واشنطن ويثمنان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعاونهما الوثيق والمتميز

عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الخميس جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أنتوني بلينكن.

وفي مستهل اللقاء نقل الشيخ سالم الصباح أطيب تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس وصادق التحيات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحكومة وشعب الكويت للولايات المتحدة الصديقة قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار لها ولشعبها الصديق مشيدا بما تتسم به علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين من قوة ومتانة.

وثمن الشيخ سالم الصباح خلال جلسة المباحثات ما توصلت إليه العلاقات التاريخية من مستويات رفيعة تجلت بشراكة استراتيجية وثيقة وتعاون ثنائي متميز بين البلدين الصديقين على المستويات كافة وفي مختلف الميادين حققت نجاحات عديدة وإنجازات مشتركة.

واستذكر في هذا الإطار المحطات التاريخية التي شهدتها مسيرة الشراكة والصداقة الوثيقة بين دولة الكويت والولايات المتحدة والتي بنيت على ركائز الأمن والدفاع وتعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات وتكريس التعليم والطب وغيرها من ميادين التعاون الثنائي وتجلى فيها الالتزام الأمريكي الصلب بالحفاظ على أمن وسلامة دولة الكويت.

كما أثنى على متانة التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية المختلفة معربا عن تطلعه لمواصلة نسق هذا التعاون على الصعد كافة مشيدا بالمستوى المرموق الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت والولايات المتحدة.

ومن جانبه عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مستهل اللقاء عن وافر الامتنان والعرفان على ما قامت به دولة الكويت من جهود وما قدمته نحو مساعدة إجلاء المواطنين والرعايا الأمريكيين من السودان في ظل أوضاع أمنية حرجة ومعقدة مشيدا بهذا الموقف الذي يعكس متانة الروابط التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين.

وأعرب الوزير بلينكن عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة مع دولة الكويت في جميع المجالات مشيدا بما توصلت إليه من مستويات رفيعة وعالية آملا الارتقاء بها إلى أبعاد أوسع وأكثر شمولية.

وعلى صعيد آخر أشاد بلينكن بمستوى التواصل والتعاون الدائم بين البلدين الصديقين على الساحة الدولية معربا عن ثنائه بحكمة دولة الكويت واتزان سياستها الخارجية ومساعيها الدائمة نحو ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة.

وجرى خلال جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية البلدين الصديقين بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الحيوية والهامة في المنطقة ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الجهود الدولية المشتركة لإحلال السلام والاستقرار ومن بينها التطورات الأمنية في السودان.

وبهذا الشأن أشاد الشيخ سالم الصباح بالجهود المشتركة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة لوضع حد للإقتتال وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين وإنهاء الأزمة عبر الحوار بين الأطراف الأشقاء مثمنا الجهود الفاعلة للإدارة الأمريكية في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم التطرق إلى ملف الأزمة السورية والجهود الدولية والمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين والتصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى المستجدات على الساحة العراقية واليمنية.

وكانت الأزمة في أوكرانيا وتبعاتها على الصعيدين الاقليمي والدولي أحد محاور المباحثات وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة تداعياتها كذلك ومناقشة مجالات التعاون المشترك فيما يتصل بمسار الدعم الإنساني للشعوب المنكوبة والمتضررة وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأعاد الوزيران التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأعرب الجانبان عن التطلع المشترك لعقد أعمال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الحالي في الكويت تحقيقا للرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين نحو آفاق أوسع ومستقبل أرحب يعكس تلك التطلعات ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وحضر جلسة المباحثات الرسمية كل من سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير/الوزير المفوض نواف عبداللطيف الأحمد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية والسفارة في واشنطن.

يذكر أن الزيارة الرسمية التي يجريها الشيخ سالم الصباح تعد الأولى له إلى العاصمة الأمريكية منذ توليه منصبه وزيرا للخارجية.