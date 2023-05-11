الولايات المتحدة تحجب 13 موقعا إلكترونيا لحزب الله

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها حجبت 13 موقعا إلكترونيا لحزب الله، مشيرة إلى أن مشغّليها أفراد ومجموعات خاضعون للعقوبات لكنّهم يستخدمون سجلّات أميركية للإنترنت.

وتشمل النطاقات الإلكترونية التي تم حجبها الموقع الشخصي لنائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم والموقع الرئيسي لهيئة دعم المقاومة الإسلامية، الذراع التمويلية لحزب الله، ومواقع تديرها قناة المنار التلفزيونية التابعة للحزب.

وبات يظهر على شاشة متصفحي هذه النطاقات بيان من صفحة واحدة مكتوب بالإنكليزية والعربية.

ويتضمن البيان المرفق بشعاري مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية “تم الحيازة على هذا الموقع نتيجة لانتهاكه للعقوبات المفروضة والتحكم به من خلال كيان مصنف من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية كفرد مدرج في قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والذي يحظر استخدام خدماته مع أي شركة أميركية”.

وقالت وزارة العدل إن المواقع مسجّلة لدى شركتين تتّخذان من الولايات المتحدة مقرا هما “بابليك إنترنت ريجستري” و”فيريساين إنك”.

وجاء في بيان لمساعد وزير العدل ماثيو أولسن أن حجب النطاقات الإلكترونية “يحرم منظمات إرهابية وجهات تابعة لها من مصادر دعم مهمة ويبيّن بوضوح أننا لن نسمح لهذه المجموعات بأن تستخدم بنى تحتية أميركية لتهديد الشعب الأميركي”.

وصنفت الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية أجنبية” في العام 1997.