واشنطن وبكين تستأنفان التواصل الرفيع المستوى بمباحثات “صريحة” في فيينا

عقد مسؤولان كبيران في كل من الولايات المتحدة والصين مباحثات “صريحة” في فيينا كانت الأولى على هذا المستوى منذ أسابيع، وتأتي في خضم توتر متزايد بين القوتين على خلفية قضايا عدة أبرزها تايوان.

وأعلن البيت الأبيض الخميس أن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان التقى كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي في العاصمة النمساوية الأربعاء والخميس، في سياق لا يزال متوترا بين بلدين يخوضان تنافسا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا شاملا.

وجاء في البيان أن “الجانبين عقدا محادثات صريحة وجوهرية وبنّاءة بشأن قضايا أساسية” شملت الحرب في أوكرانيا، و”المسائل عبر المضيق” في إشارة إلى تايوان التي صعّدت بكين لهجتها حيالها في الآونة الأخيرة.

من جهتها، أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الى أنّ “وانغ يي عرض بوضوح الموقف الصيني الرسمي في ما يتعلّق بقضية تايوان”، وأن الطرفين “اتفقا على مواصلة الافادة الجيدة من قناة التواصل الاستراتيجية هذه”.

وتشهد العلاقات بين القوتين الكبيرتين تجاذبا في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ضمن صراع نفوذ يشمل أنحاء مختلفة من العالم، خصوصا في منطقة المحيط الهادئ.

وفي الأشهر الماضية، أضيف ملف الحرب الروسية ضد أوكرانيا الى مسائل التباين المفتوحة بين البلدين.

فعلى رغم ان الصين أبقت على موقف محايد رسميا في الحرب التي بدأت أواخر شباط/فبراير 2022، الا أن علاقتها بروسيا شهدت تقاربا في الفترة الماضية، وزار رئيسها شي جينبينغ موسكو حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس الماضي.

وأثار هذا التقارب قلق الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، وفي مقدمها الولايات المتحدة، من أن تقدّم الصين دعما عسكريا لروسيا في هذه الحرب. وحذّر الأميركيون الصين من خطوة كهذه.

كما تبدي واشنطن قلقها الدائم بشأن تايوان، الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ ويفصلها مضيق فقط عن الصين.

وتعدّ الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتعهّد بإعادتها إلى كنفها، بالقوة إذا لزم الأمر، ويثير حفيظتها بشدّة أي تواصل دبلوماسي بين مسؤولين من الجزيرة وسياسيين غربيين وأجانب.

وصعّدت الصين في الفترة الأخيرة من لهجتها السياسية والعسكرية حيال تايوان. وهي أجرت في نيسان/أبريل مناورات عسكرية لثلاثة أيام في محيط الجزيرة التي تتمتّع بالحكم الذاتي، شملت محاكاة فرض “تطويق كامل” حولها.

وأثارت المناورات تنديد وانشطن التي دعت إلى “ضبط النفس”، لكنها أرسلت في الوقت عينه مدمّرة الى المياه التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

وأتت المناورات الصينية احتجاجا على لقاء جمع في ولاية كاليفورنيا بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي.

نفوذ في المحيط الهادئ

من جهتها، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز حضورها في جنوب المحيط الهادئ، من خلال التواجد عسكريا بشكل مباشر أو شراكات مع دول إقليمية مثل “مجموعة كواد” التي تضم اليابان والهند وأستراليا، أو تعزيز التعاون مع دول أخرى مثل الفيليبين.

وندّد الرئيس شي جينبينغ في آذار/مارس بحملة غربية تقودها الولايات المتحدة هدفها “تطويق” بلاده و”احتوائها وقمعها”، في اتهام نفته واشنطن.

وسيعيد اجتماع فيينا إحياء التكهّنات بشأن احتمال عقد لقاء قريب بينه وبين نظيره الأميركي جو بايدن.

ورداً على سؤال بهذا الشأن، قال بايدن الأربعاء “هناك تقدّم. وسينجح الأمر”.

وتأتي استعادة الاتصالات الرفيعة بين واشنطن وبكين بعد أسابيع من الانقطاع، خصوصا في أعقاب أزمة المناطيد.

وتصاعد التوتر بين البلدين في شباط/فبراير بعد رصد تحليق مناطيد صينية فوق الأراضي الأميركية، الأمر الذي وصفته واشنطن بعملية تجسّس.

ونفت بكين ذلك، وقالت إن المنطاد مخصص للاستخدام المدني وهدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية، لكنه انحرف عن مساره بسبب الطقس وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأميركية.

وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة الى الصين في اللحظة الأخيرة، بينما قام الجيش الأميركي باسقاط المنطاد باستخدام الطيران الحربي في الرابع من شباط/فبراير.

الا أن بلينكن التقى وانغ يي في الشهر ذاته على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.