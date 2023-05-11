وزير الداخلية: الالتزام بتطبيق القانون على الجميع مهما بلغت “منزلتهم ومكانتهم”

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الخميس ضرورة إلتزام كافة منتسبي وزارة الداخلية الالتزام بتطبيق القانون على الجميع مهما بلغت “منزلته ومكانته”.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال حضور ورعاية الشيخ طلال الخالد لمراسم تقليد 762 من ضباط وزارة الداخلية رتبة (عميد) حيث بدأت المراسم بقراءة المرسوم الأميري.

وأضاف “أن الترقيات التاريخية التي تشهدها المؤسسة الأمنية في البلاد تؤكد اهتمام ومتابعة قيادتنا الحكيمة لشؤون أبنائها من منتسبي الوزارة وحرصها الدائم على رفع روحهم المعنوية ومنحهم كافة حقوقهم التي نص عليها القانون ومنها حقهم في الترقية وفق الضوابط والشروط والتوقيتات المقررة في هذا الشأن”.

ونقل الشيخ طلال الخالد للضباط المرقين تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بهذه المناسبة كما هنأهم على نيلهم لهذه الثقة الغالية.

وأوضح أن هذه الترقية تحملهم أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة تتطلب منهم العمل الجاد والمتواصل لاستكمال مسيرة من سبقوهم من قيادات (الداخلية) الذين وضعوا أسس وقواعد العمل للنهوض بمستوى هذه المؤسسة الأمنية العريقة وسطروا بجهودهم أروع الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء لخدمة وطنهم وحفظ أمنه واستقراره.

حضور ورعاية الشيخ طلال الخالد لمراسم تقليد 762 من ضباط وزارة الداخلية رتبة (عميد)

وأفاد بأن ما يمر به العالم من تحديات كبيرة ومتغيرات كثيرة وأحداث متسارعة وأزمات متتابعة تؤكد أن أمن الدول واستقرارها وحفظ سيادتها وصد المخاطر عنها لا يكون إلا بأيدي أبنائها المخلصين المتسلحين بالعلم والتدريب والأعداد والتأهيل.

وبين أن هذا الأمر يتطلب من الجميع العمل بجدية وحزم وعزم لإعداد وتدريب وتأهيل منتسبي المؤسسة الأمنية ورفع الكفاءة والجاهزية لديهم ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد واليقظة.

وأعرب عن أمله أن تكون هذه الترقيات حافزا ودافعا للضباط لتحمل مسؤوليتهم القيادية واستشعار أهميتها والاستعداد للقيام بواجباتها واضعين نصب أعينهم مخافة الله عز وجل ومصلحة الوطن العليا من خلال التفاني في خدمته والالتزام بتطبيق القانون.

ودعا الضباط المرقين إلى متابعة شؤون مرؤوسيهم وتلمس احتياجاتهم ومنحهم كافة حقوقهم والسعي دائما إلى رفع الروح المعنوية لهم ودعمهم وتشجيعهم والحرص على حسن اعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم متمنيا التوفيق للجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار للوطن في ظل قيادته الحكيمة.

وحضر مراسم حفل تقليد الرتب وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكلاء المساعدين وعدد من القيادات الأمنية بالوزراة.