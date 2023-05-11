العراق يطلب من تركيا استئناف عمل خط أنابيب تصدير نفط الشمال

أرسل العراق طلبا رسميا إلى تركيا لاستئناف ضخ صادرات النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.

وأكدت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان اليوم الخميس الأنباء التي أعلنت عنها رويترز في وقت سابق وتفيد بأن العراق طلب من تركيا استئناف التدفقات التي توقفت لما يقرب من سبعة أسابيع.

وجاء في البيان “وردت أنباء عن أن وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان ووزارة النفط العراقية تنتظران رد تركيا قبل استئناف صادرات النفط”.

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن طلب العراق، الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش)، جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا مع شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية يومي الثلاثاء والأربعاء بعد مناقشات على مدار أسابيع.

ولم ترد حتى الآن وزارة النفط العراقية ولا وزارة الطاقة التركية على طلبات رويترز للتعليق.

وأوقفت تركيا صادرات العراق من الشمال، البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس آذار بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم.

وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت به بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وأجل العراق مطالبة تركيا باستئناف التدفقات إذ أمضى أسابيع في تسوية قضايا مختلفة مع حكومة إقليم كردستان متعلقة باتفاق إعادة التشغيل.

ووافقت حكومة إقليم كردستان على أن تتولى شركة (سومو) تسويق نفطها الخام. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عائدات التصدير ستودع في حساب مصرفي تابع لحكومة إقليم كردستان ببنك سيتي في الإمارات. وذكرت رويترز في وقت سابق أن الحساب سيكون تحت إشراف بغداد.

كما اضطرت (سومو) إلى إبرام عقود مع مشتري الخام من حكومة إقليم كردستان. وقال أحد المصادر الثلاثة إن العقود الموقعة حديثا مدتها تصل إلى ثلاثة أشهر لكنها لا تعالج مسألة الديون الهائلة المستحقة على حكومة إقليم كردستان لشركات تجارية.

وقال مصدر آخر بقطاع النفط إن الشركات العاملة في كردستان طالبت حكومة الإقليم بوضع سداد الديون ضمن أولوياتها، وجعلت الشفافية وانتظام المدفوعات شرطين لضخ استثمارات جديدة والتصدير بالطاقة القصوى فور استئناف عمل خط الأنابيب.

لكن موعد استئناف عمل خط الأنابيب لا يزال غير معروف.

كانت مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق أن تركيا تسعى للتفاوض بخصوص التعويض الذي أُمرت بدفعه في قضية التحكيم وتريد حلا دائما لقضايا تحكيم أخرى لا تزال غير محسومة قبل استئناف ضخ النفط.

وقال بيجان مصفر رحماني الرئيس التنفيذي لشركة (دي.إن.أو) النرويجية للنفط في مكالمة هاتفية مع المحللين اليوم الخميس “هناك عدة اعتبارات (بخصوص استئناف عمل خط الأنابيب)، وأحد أهمها هو الانتخابات الرئاسية التي تجري في تركيا يوم 14 مايو أيار مع احتمال وصولها لجولة إعادة”.