صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يحذّر من “تداعيات خطيرة للغاية” لتخلف الولايات المتحدة عن السداد

11 مايو، 2023
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حذّر صندوق النقد الدولي الخميس من تداعيات خطيرة إذا تخلّفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه.

وأفادت مديرة العلاقات العامة لدى صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الصحافيين “تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالمي أيضا، في حال تخلّفت الولايات المتحدة عن السداد”، داعية جميع الأطراف المعنية إلى حل المسألة بشكل عاجل.

المصدر
أ ف ب
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11 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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