مدير جامعة الكويت يكرم الطلبة الحاصلين على المراكز المتقدمة في المسابقات المحلية والدولية

كرم مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فهد الدبيس الرشيدي طلبة جامعة الكويت الذين حققوا المراكز الأولى في المسابقات الثقافية والعلمية والرياضية على المستوى المحلي والعالمي، وذلك بحضور وذلك بحضور أمين عام الجامعة بالإنابة والقائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د. فايز منشر الظفيري، والقائم بأعمال عميد شئون الطلبة د. ضاري الحويل، والقائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول أ. د. خالد الهزاع، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية أ.د. عادل الوقيان، والقائم بأعمال عميد كلية الآداب د. عبدالمحسن المدعج، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د. مها السجاري والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د. نواف الهاجري.

وأعرب مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فهد الدبيس الرشيدي عن سعادته بإنجازات الطلبة الذين حققوا المراكز الأولى في العديد من المجالات والمسابقات العلمية والثقافية والرياضية متقدماً بالشكر والثناء لهم، مشيراً إلى أن تاريخ جامعة الكويت مشهود وحافل بالإنجازات خلال ال57 عاماً الماضية، ومضيفاً أن هذه الإنجازات وتحقيق المراكز المتقدمة ورفع اسم جامعة الكويت عالياً في المحافل الدولية من قبل طلاب وطالبات جامعة الكويت هو رد جزء بسيط مما تفضل به علينا هذا الوطن المعطاء من خلال هذه المؤسسة العريقة.

وأفاد أ. د. الرشيدي أن إحسان الطلبة للمؤسسة يجب أن يقابله إحسان من المؤسسة للطلبة، مؤكداً على دعم الإدارة الجامعية لأبنائها الطلاب والطالبات والاحتفاء بهم.

من التكريم

ومن جانبه ذكر القائم بأعمال عميد شئون الطلبة الدكتور ضاري الحويل أن الإدارة الجامعية تفخر بإنجازات الطلبة وتحقيقهم للمراكز المتقدمة في المحافل الدولية، واصفاً الطلبة بالقلب النابض للجامعة والنجوم التي تمثل هذه المؤسسة العريقة داخل وخارج دولة الكويت.

وبين د. الحويل أن هذا التكريم ما هو إلا دفعة معنوية للطلبة لتحقيق المزيد من الإنجازات لهذه المؤسسة الرائدة في شتى المجالات، واعداً إياهم بأن عمادة شئون الطلبة ستكون سبّاقة في إبراز دور المميزين.

وجدير بالذكر أن المسابقات التي حصل عليها الطلبة هي كتالي: المركز الأول والميدالية الذهبية -بطل غرب آسيا- في لعبة ألعاب القوى (العشاري المركب) (دولة قطر) من كلية الهندسة والبترول حصل عليها الطالب شاهين إسماعيل عبدالله الشطي، ومسابقة القنصلية البريطانية حصلت عليها الطالبتان بسمة يوسف السندة وخديجة أحمد العوضي من كلية العلوم الحياتية، وجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية الطالبة أسماء فهد العتيق من كلية العلوم الحياتية، والمرتبة الأولى عربياً في مسابقة مصر الدولية للعلوم والهندسة بالمشروع الكيميائي في تنقية الهواء الطالبة زينب أحمد الصالح من كلية الهندسة والبترول.

كما تم تكريم فريق كرة قدم جامعة الكويت الفائز بالمركز الأول (كرة قدم عشبي) ومدرب الفريق وتقديم كأس ودروع تذكارية لجميع الفائزين.