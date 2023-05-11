مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف “إراقة الدماء” في غزة

مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف “إراقة الدماء” في غزة

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن الخميس إلى وضع حد لأعمال العنف بين الاحتلال الاسرائيلي والفصائل في غزة بعد ثلاثة أيام من تبادل إطلاق النار.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب محادثات مع نظرائها في برلين إن “إراقة الدماء يجب أن تتوقف الآن”.

بدوره قال نظيرها الأردني أيمن الصفدي إن “التطورات السلبية يجب أن تتوقف، يتعين إعادة إحياء السلام”.

وأكد الصفدي أنه من الضروري “تهدئة الوضع” والقيام بإجراءات لبناء الثقة قد تقود إلى أفق سياسي من أجل تحقيق السلام.

ونفذ الاحتلال الخميس غارات جوية على قطاع غزة الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ بعد استهداف قيادي آخر في حركة الجهاد الإسلامي ليلا.

وارتفعت حصيلة الشهداء في التصعيد الذي بدأ الثلاثاء، وهو الأعنف منذ آب/أغسطس 2022، الى 25 شهيدا في الجانب الفلسطيني بينهم أطفال.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي الى إطلاق 507 مقذوفات باتجاه الأراضي المحتلة منذ بدء التصعيد، اعترض نظام الدفاع الجوي 154 منها.