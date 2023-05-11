قوة الإطفاء العام تفتتح مركز “الصمود” بمنطقة عبدالله المبارك بمواصفات حديثة

افتتح رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد اليوم الخميس مركز إطفاء (الصمود) في منطقة عبدالله المبارك وفق مواصفات حديثة تحتوي كل ما يحتاجه منتسبو (الإطفاء) لمزاولة مهنتهم بالشكل المطلوب ويغطي جميع حوادث المنطقة والمناطق القريبة منها.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن الفريق المكراد أكد خلال افتتاحه المركز بالإنابة عن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح حرصه على سرعة توفير خدمات الإطفاء والتوسع بها.

وأضاف المكراد أن افتتاح مراكز الاطفاء يأتي في إطار حرص القوة على تغطية جميع المناطق السكنية وزيادة سرعة الاستجابة للحوادث بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي.

وحضر الافتتاح نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ومدير إدارة الإنشاءات والصيانة العميد عبدالمحسن ابراهيم.

من الافتتاح