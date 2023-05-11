“الصحة”: 2068 زيارة طبية منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الإعاقة الشديدة

أعلنت وزارة الصحة عن قيام الفرق الطبية التابعة لخدمة تقديم الرعاية الصحية المنزلية بعمل 2068 زيارة طبية منزلية في مختلف محافظات البلاد وذلك خلال الفترة من 12 مايو 2022 حتى 4 مايو الجاري وفق تقرير الإحصائيات الدورية للخدمة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الزيارات شملت تنفيذ 173 زيارة في محافظة الجهراء و 269 في الأحمدي و 157 في مبارك الكبير و 280 في الفروانية و 137 في حولي و 1052 حالة في العاصمة.

ولفتت الى أن الزيارات تضمنت متابعة كبار السن وذوي الإعاقة الشديدة عبر فرق طبية متعددة التخصصات مشيرة إلى أن من بين أبرز الخدمات الصحية المقدمة خلال الزيارات الاستشارات الطبية والتقييم السريري وعلاج الأمراض المزمنة وخدمات التمريض والتغذية العلاجية وخدمات الصيدلة ومأمونية الأدوية.

وأوضحت أنها شملت أيضا العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والعلاج بالعمل والتأكد من مأمونية البيئة المنزلية وعلاج مشاكل البلع والنطق والرعاية التلطيفية للحالات المتقدمة لمرضى السرطان والتقييم عن بعد لحالات العيون وتبديل الشق الحنجري وتقديم التطعيم للأمراض الموسمية.

وأفادت أن تقديم طلب الخدمة يتم عبر موقع الوزارة وذلك من يوم الأحد إلى الأربعاء من الساعة (8 صباحا – 7 مساء) والخميس من الساعة (8 صباحا – 1 ظهرا) مع إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالمراجع إضافة إلى إمكانية التقديم وطلب الخدمة من خلال المركز الصحي وفقا لمنطقة السكن.

وأكدت الوزارة أن تواصل تقديم الخدمة يأتي انطلاقا من الحرص على أعلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وتعزيز العيش الكريم للمواطن استنادا إلى مرتكزات خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035) بشأن الخدمة الصحية والاستمرار بالارتقاء بمستوى جودتها وتقديمها وفق أفضل المعايير للمواطنين.