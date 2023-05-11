مؤتمر الكويت الدولي لطب العائلة ينطلق 18 الجاري لمناقشة أحدث الاستراتيجيات الطبية المتخصصة

ينطلق مؤتمر الكويت الدولي لطب العائلة في 18 مايو الجاري برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وتقيمه رابطة أطباء طب العائلة لمناقشة عدد من الاستراتيجيات الطبية الحديثة وآخر المعلومات الطبية المبنية على الأدلة والبراهين وتطورات طب العائلة.

وقالت أمين صندوق الرابطة ورئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدكتورة طيبه الحسن في تصريح صحفي اليوم الخميس إن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يعد الأول من نوعه في الكويت لأطباء العائلة وسيضم عددا من المحاضرات وورش العمل ومسابقات عن البحث العلمي ويشارك فيه 60 طبيبا في مختلف التخصصات الطبية من الكويت والولايات المتحدة ودول الخليج العربي.

وأضافت الحسن أنه سيعقد على هامش المؤتمر اجتماع للجمعية الخليجية لطب الأسرة بمشاركة الروابط الخليجية لطب الأسرة لمناقشة عدد من الاستراتيجيات ووضع التوصيات التي من شأنها الارتقاء بطب العائلة وتطويره.

وأوضحت أن طب الأسرة أحد تخصصات الطب التي تعنى بالصحة البدنية والنفسية والاجتماعية لكل أفراد المجتمع وتقدم من خلاله الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لمنع حدوث الأمراض ولاكتشافها والسيطرة عليها بشكل مبكر ويتم من خلاله تقديم الخدمات التي تعزز الصحة ونمط الحياة الصحي.

وذكرت أن هذا التخصص أيضا من أهم أعمدة منظومة الرعاية الصحية الأولية التي تشكل حجر الأساس وخط الدفاع الأول لأي نظام صحي وتقديم الرعاية الوقائية عن طريق الاكتشاف المبكر للأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها مما يساعد على تحسين صحة الفرد والمجتمع داعية أطباء العائلة إلى المبادرة والتسجيل في المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني https://kifmc.com.