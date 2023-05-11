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الداخلية: فتح باب التطوع لموظفي الوزارة المدنيين للمشاركة كأعضاء لجان في الانتخابات العامة لمجلس الأمة 2023

11 مايو، 2023
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه سيتم فتح باب التطوع لموظفي وزارة الداخلية (المدنيين) . للمشاركة كأعضاء لجان في الانتخابات العامة لمجلس الأمة 2023، والمقرر إجراءها في تاريخ 6 يونيو 2023.

وأوضحت الإدارة أن التسجيل للمشاركة يتم عن طريق إدارة شؤون الانتخابات، ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2023/5/15، وحتى يوم الخميس 2020/5/18، خلال مواعيد العمل الرسمية بمقر الإدارة الكائن بمنطقة الشويخ السكنية قطعة ،2 وذلك خلال المواعيد التالية: – الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 مساء. – الفترة المسائية من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 7:00 مساء.

وأكدت الإدارة على جميع الاخوة الراغبين في التسجيل احضار عدد (2) صورة شخصية – البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها – هوية العمل وصورة عنها.

المصدر
وزارة الداخلية
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11 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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