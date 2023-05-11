الداخلية: فتح باب التطوع لموظفي الوزارة المدنيين للمشاركة كأعضاء لجان في الانتخابات العامة لمجلس الأمة 2023
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه سيتم فتح باب التطوع لموظفي وزارة الداخلية (المدنيين) . للمشاركة كأعضاء لجان في الانتخابات العامة لمجلس الأمة 2023، والمقرر إجراءها في تاريخ 6 يونيو 2023.
وأوضحت الإدارة أن التسجيل للمشاركة يتم عن طريق إدارة شؤون الانتخابات، ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2023/5/15، وحتى يوم الخميس 2020/5/18، خلال مواعيد العمل الرسمية بمقر الإدارة الكائن بمنطقة الشويخ السكنية قطعة ،2 وذلك خلال المواعيد التالية: – الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 مساء. – الفترة المسائية من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 7:00 مساء.
وأكدت الإدارة على جميع الاخوة الراغبين في التسجيل احضار عدد (2) صورة شخصية – البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها – هوية العمل وصورة عنها.