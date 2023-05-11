بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 16.77 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 16.77 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 77ر16 نقطة ليبلغ مستوى 97ر6946 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر91 مليون سهم عبر 8497 صفقة نقدية بقيمة 4ر28 مليون دينار كويتي (نحو 86 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 75ر20 نقطة ليبلغ مستوى 05ر5531 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 2ر32 مليون سهم عبر 2312 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 9ر13 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 14ر16 نقطة ليبلغ مستوى 96ر7670 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 6ر59 مليون سهم عبر 6185 صفقة بقيمة 7ر23 مليون دينار (نحو 8ر71 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 88ر15 نقطة ليبلغ مستوى 12ر5562 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 28ر0 في المئة من خلال تداول 3ر28 مليون سهم عبر 1874 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار (نحو 2ر11 مليون دولار).

وكانت شركات (ثريا) و(بيت الطاقة) و(الغانم) و(منازل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) وبنك بوبيان فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المساكن) و(ورقية) و(انوفست) و(فنادق) الأكثر انخفاضا.