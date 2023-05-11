28 مرشحا ومرشحة في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023

28 مرشحا ومرشحة في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023

تقدم 28 مرشحا ومرشحة (27 ذكور – 1 إناث) اليوم الخميس إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في سابع أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2023) المقرر عقدها في السادس من يونيو المقبل.

وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب التسجيل 170 مرشحا (165 ذكور – 5 إناث).

وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم السابع لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2023) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى أربعة مرشحين (ذكور) هم: (أسامة زيد الزيد – حسن عبدالله جوهر – عبدالله جاسم المضف – محمد مروي الهديه).

الدائرة الثانية مرشحان (ذكور) هما:(ابراهيم مسلم الرشيدي – فهد عبدالعزيز المسعود).

الدائرة الثالثة سبعة مرشحين (6 ذكور – 1 إناث) هم: (أحمد محمود حسن – أحمد نبيل الفضل – سلوى سعيد سعيد – عزام بدر العميم – مهلهل خالد المضف – مهند طلال الساير – هشام عبدالصمد الصالح).

الدائرة الرابعة ثمانية مرشحين (ذكور) هم: (جراح فراج الظفيري – سلطان مطني الشمري – فواز ثامر المطيري – متعب عايد الذايدي – محمد مبارك الفجي – محمد هايف المطيري – مساعد عبدالرحمن المطيري – معاذ مبارك الدويلة).

الدائرة الخامسة سبعة مرشحين (ذكور) هم: (بدر صالح المطيري – خالد خليفة العازمي – عبدالمحسن علي أكبر – عيد شريم العتيبي – فهد عامر العجمي – فوزي صقر الصقر – محمد هادي الحويلة).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات افتتحت يوم الجمعة الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة (أمة 2023) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد 14 مايو الحالي.