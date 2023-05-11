الطيران المدني: 912096 راكبا إجمالي حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي أبريل الماضي

ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أن حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي شهدت خلال شهر أبريل الماضي زيادة بنسبة 41 في المئة وبلغ إجمالي عدد الركاب 912096 راكبا مقابل 646774 راكبا في الشهر ذاته من العام الماضي.

وقال نائب المدير العام للإدارة لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران عماد الجلوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن حركة الركاب القادمين بلغت 354646 راكبا فيما بلغت حركة الركاب المغادرين 557450 راكبا خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح الجلوي أن حركة الطائرات خلال الفترة ذاتها زادت بنسبة 29 في المئة إذ بلغ إجمالي حركة التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي 8983 رحلة مقارنة مع 6948 رحلة في أبريل 2022.

وذكر أن حركة الشحن الجوي انخفضت بنسبة 5 في المئة في أبريل الماضي إذ بلغت نحو 5ر16 مليون كيلوجرام مقارنة مع 4ر17 مليون كيلوجرام خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وبين أن حركة الشحن الوارد بلغت نحو 3ر13 مليون كيلوجرام في حين أن حركة الشحن الصادر بلغت 1ر3 مليون كيلوجرام في شهر أبريل الماضي مشيرا إلى أن الوجهات الأكثر طلبا خلال الفترة نفسها هي جدة ودبي والقاهرة وإسطنبول والدوحة.

وعن نسبة الحركة السوقية لشركات الطيران خلال أبريل الماضي أوضح أن حصة شركة الخطوط الجوية الكويتية بلغت 29 في المئة وشركة طيران الجزيرة 26 في المئة أما بقية الشركات فبلغت حصتها السوقية 45 في المئة.