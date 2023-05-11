الشيخ فيصل النواف يتفقد كتيبة حماية المنشآت الخامسة التي تتولى تأمين المنطقة النفطية الوسطى

تفقد الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني كتيبة حماية المنشآت الخامسة من لواء الحماية التي تتولى حماية وتأمين المنطقة النفطية الوسطى.

ونقل نائب رئيس الحرس الوطني إلى المنتسبين تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، واعتزاز القيادة بالدور الحيوي الذي يؤدونه في منظومة الدفاع والأمن بالتعاون مع إخوانهم في الجيش والشرطة وقوة الاطفاء العام، واستعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما.

وشدد الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح على توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والواجبات الأمنية المكلف بها رجال الحرس الوطني، مؤكداً على دورهم في تقديم الدعم والإسناد لجهات الدولة المدنية والعسكرية.

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