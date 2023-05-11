استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب جنين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا استشهد اليوم الخميس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها يوم أمس بلدة (قباطية) جنوب مدينة (جنين).

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الشهيد أوس كميل (30 عاما) أصيب في المواجهات برصاصة من النوع الحي في الصدر والبطن وأدخل بحالة حرجة إلى المستشفى حيث استشهد.

وكانت (الصحة) الفلسطينية أعلنت أمس الأربعاء استشهاد كل من أحمد عساف (19 عاما) وراني قطنات (24 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية بغزة أشرف القدرة في تصريح صحفي اليوم إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان بلغ 25 شهيدا فيما بلغ عدد الجرحى 76 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وذكر شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن أعنف الغارات كانت على مدينة (حمد) السكنية التي تقع غرب خانيونس جنوب القطاع والتي راح ضحيتها ثلاثة فلسطينيين من بينهم احد قيادات (سرايا القدس) الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

وقصف جيش الاحتلال أهدافا اخرى شرق (خانيونس) وأراضي زراعية في (بيت لاهيا) شمال القطاع وأخرى شرق وغرب مدينة غزة الى جانب استهداف مواقع ببلدة (بيت حانون) شمال القطاع.

ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأت عشرات العائلات الفلسطينية تفقد منازلها المدمرة من الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية وما خلفته من دمار في المنازل المجاورة من اضرار كلية وجزئية.