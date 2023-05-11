الأرصاد الجوية: طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حار نهارا ومعتدل مع رطوبة نسبية ليلا

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومعتدلا مع رطوبة نسبية ليلا وسط تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف ينحسر ليسمح بتقدم منخفض سطحي يمتد تدريجيا مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية مع بداية ليل السبت المقبل تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة 8 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية في الساعات الأولى من الليل والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.