دولة الكويت تدين العدوان الإسرائيلي “السافر” على فلسطين

دان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي “السافر” على الشعب الفلسطيني الشقيق مؤكدا ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة والعالم.

ودعا البناي الذي يترأس المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي لشهر مايو مساء أمس الأربعاء في تصريح للصحفيين إلى الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرارات المجلس ذات الصلة مع ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة كافة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن إدانة سلطات الاحتلال الاسرائيلية يجب أن تكون مطلقة ومن قبل الجميع مشيرا إلى أن حماية المدنيين الفلسطينيين يتعين أن تكون بالمعنى المادي والقانوني وهي مسؤولية ملقاة على عاتق مجلس الأمن.

وأعرب السفير البناي عن تضامن دولة الكويت الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين ومواصلة دعم قضيتهم العادلة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة في أسوأ جولة عنف تندلع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منذ أشهر إلى ما لا يقل عن 22 شهيدا وفق آخر إحصائية على مدى يومين من الغارات الإسرائيلية على القطاع.