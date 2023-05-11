الهيئة العامة للقوى العاملة

هيئة القوى العاملة: ضبط 22 مكتبا مخالفا في حملة تفتيش على مكاتب استقدام العمالة المنزلية

11 مايو، 2023
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نفذت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع اللجنة المشتركة حملة تفتيش على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في محافظات حولي والفروانية والأحمدي أسفرت عن ضبط 22 مكتبا مخالفا.

وقالت (القوى العاملة) في بيان صحفي اليوم الخميس إنه تم خلال الحملة أيضا التحفظ على 13 عاملة ونقلهن إلى مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة إلى حين تسوية أوضاعهن القانونية أو القيام بإجراءات مغادرتهن البلاد بالتنسيق مع أصحاب العمل.

وأوضحت أن الحملة شهدت تحرير محاضر مخالفة لمكاتب استقدام العمالة وسيتم وقف ترخيصها لمدة ستة أشهر لمخالفتها المادة (11) من القرار رقم (22) لسنة 2022 بشأن لائحة قانون استقدام العمالة المنزلية بسبب تعامل تلك المكاتب مع العمالة المنزلية المسترجعة كذلك تم تحرير عدد من المخالفات من أعضاء اللجنة المشتركة.

ولفتت إلى استمرار حملات التفتيش بهدف ضمان التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالقانون وعدم وقوعها في المخالفات القانونية مشيرة إلى أن الحملات تأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في العمل على ضبط مخالفي قانوني العمل والعمالة المنزلية.

المصدر
كونا
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11 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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