السفير منصور العتيبي يلتقي مدير إدارة غرب آسيا وشمال افريقيا في الخارجية الصينية

التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي اليوم الأربعاء مدير إدارة غرب آسيا وشمال افريقيا في وزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية السفير وانغ دي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وقام وانغ دي بتسليم رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله جابر الصباح من نظيره تشين قانغ مستشار الدولة ووزير الخارجية بجمهورية الصين الشعبية الصديقة تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين.

كما تم خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.