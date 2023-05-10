الرئيس التونسي: استهداف معبد “الغريبة” كان بهدف زرع الفتنة وضرب الموسم السياحي

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاربعاء ان الهجوم الذي تعرض له معبد (الغريبة) بجزيرة (جربة) امس الثلاثاء كان محاولة “لزرع الفتنة وضرب الموسم السياحي في تونس”.

جاء ذلك في كلمة افتتح بها سعيد اجتماعا طارئا ل(مجلس الأمن القومي) خصص للنظر في حادثة (جربة) وبث التلفزيون الرسمي مقتطفات منه.

وقال سعيد ان “المجرمين اختاروا معبد (الغريبة) لزرع الفتنة وضرب الموسم السياحي وضرب الدولة” مشيرا الى انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المعبد أو محاولة استهدافه.

واشاد ب “يقظة القوات المسلحة الأمنية والعسكرية” في منع وصول المهاجم إلى هذا المعبد بعد أن تم القضاء عليه مضيفا ان “الشعب التونسي يعلم جيدا مخططات المجرمين”.

وتابع “دولتنا قوية بمؤسساتها وبقواتها المسلحة العسكرية والأمنية وبشعبها الواعي المتيقظ ومن يعمل على التشكيك في قدرات الدولة فهو واهم .. لن يتسلل شكنا إلى أحد لا في الداخل و لا في الخارج ونحن ماضون في الاستجابة إلى مطالب الشعب لصنع تاريخ جديد لتونس”.

وشدد سعيد على أن تونس “أرض التسامح والتعايش السلمي وستبقي دائما تونس الخضراء العزيزة التي لن يقدر عليها أي مجرم يريد التطاول عليها أو المس بأمنها”.

وكان عنصر امن اقدم امس الثلاثاء على قتل زميله ومن ثم حاول الاعتداء على معبد (الغريبة) الذي يزوره الالاف من اليهود قبل ان يتبادل اطلاق النار مع قوات الامن ما اسفر عن مقتله وثلاثة اخرين بينهم عنصر امن وتونسي وفرنسي.