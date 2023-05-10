روسيا تستدعي قوات الاحتياط لإجراء تدريبات وسط حرب أوكرانيا

وسط حرب أوكرانيا، استدعت روسيا قوات الاحتياط لتدريبات سنوية بعد نشر وثيقة لهذا الأمر، وقعها الرئيس فلاديمير بوتين في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.

وبهذا المرسوم، تستطيع وزارة الدفاع إصدار تعليمات مماثلة لمكاتب المناطق العسكرية، التي تقوم باستدعاء قوات الاحتياط التي تبلغ بها من أجل المشاركة في التدريبات، حسبما ذكرت وكالة “تاس” للأنباء. وفي ضوء الحرب في أوكرانيا، ربما يشكك العديد من جنود الاحتياط في ما إذا كانوا سيجرون تدريبات فقط أم سيتم إرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا المجاورة. وعندما تم الإعلان عن تعبئة عسكرية مؤخرا في روسيا، فضل العديد من الشباب الفرار من البلاد.

وتشير تقديرات خارجية إلى أن روسيا لديها 2 مليون جندي ضمن قوات الاحتياط، تردد أن من بينهم 150 ألف جندي تم نشرهم في أوكرانيا.