الرئيس اليمني يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة العربية في جدة

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأربعاء ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد بمدينة جدة في ال19 من مايو الجاري.

وذكرت الوكالة ان الرئيس العليمي استقبل السفير السعودي لدى بلاده محمد آل جابر الذي سلمه الدعوة موكدا دعم بلاده للجهود السعودية الرائدة في الدفاع عن قضايا الأمة والدفع بالعمل العربي المشترك الى آفاق أرحب.

ونقلت الوكالة عن الرئيس العليمي اشادته بالجهود التي تبذلها المملكة قيادة وحكومة وشعبا لاستضافة وإنجاح أعمال القمة وحرصها المشهود على مصالح الأمة واستعادة دورها الجماعي لمواجهة كافة التحديات معربا عن ثقته بأن تمثل قمة (جدة) منعطفا هاما على هذا الصعيد.