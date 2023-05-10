حماس: اتصالات من مصر وقطر والأمم المتحدة للتهدئة في غزة

حماس: اتصالات من مصر وقطر والأمم المتحدة للتهدئة في غزة

أعلنت حركة “حماس” اليوم الأربعاء، عن اتصالات من مصر وقطر والأمم المتحدة للتهدئة في غزة في ظل موجة التوتر المستمرة منذ أمس مع الاحتلال الاسرائيلي.

وصرحت حماس في بيان بأن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية “تلقى اتصالات من الأخوة في مصر وقطر والأمم المتحدة بحث خلالها العدوان على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة وسبل التعامل معه”.

وذكر البيان أن هنية “حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد وتداعيات العدوان، وأكد وحدة المقاومة وموقفها وجهوزيتها الدائمة للتعامل مع أي تمادي من الاحتلال”.

وواصلت طائرات الاحتلال إسرائيلية شن سلسلة من الغارات الجوية على مواقع تابعة لفصائل فلسطينية مسلحة وأراض زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 270 صاروخا وقذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الاراضي المتحلة.

وذكر جيش الاحتلال أنه هاجم 53 موقعًا ومجمعا شمل 104 أهداف في قطاع غزة.

وكانت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة أعلنت عن تنفيذ عملية “ثأر الأحرار” ضد الاحتلال ردا على هجماتها على القطاع.

وبدأت موجة التوتر فجر أمس بشن الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا من بينهم ثلاثة من قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد “سرايا القدس” في قطاع غزة.