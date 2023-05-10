الخالد يؤكد حرص القيادة الحكيمة على منح منتسبي القوات المسلحة جميع حقوقهم وفق القانون

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح حرص القيادة الحكيمة على منح منتسبي القوات المسلحة كافة حقوقهم التي نص عليها القانون ومنها حقهم في الترقية وفق الضوابط والشروط والترقيات المقررة في هذا الشأن.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن ذلك جاء خلال حضور ورعاية وزير الدفاع بالوكالة لمراسم تقليد 405 من ضباط الجيش الكويتي من الدفعتين (28 – 29) رتبة (عميد) حيث بدأت المراسم بقراءة المرسوم الأميري.

وأضاف البيان أن الشيخ طلال الخالد نقل للضباط المرقين تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بهذه المناسبة كما هنأهم على نيلهم لهذه الثقة الغالية.

وأكد أن “الترقيات التاريخية التي تشهدها القطاعات العسكرية في البلاد تؤكد اهتمام ومتابعة القيادة الحكيمة لشؤون أبنائها من منتسبي القوات المسلحة وحرصها الدائم على رفع روحهم المعنوية ومنحهم كافة حقوقهم التي نص عليها القانون ومنها حقهم في الترقية وفق الضوابط والشروط والتوقيتات المقررة في هذا الشأن”.

وبين أن هذه الترقية تحملهم أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة تتطلب العمل الجاد والمتواصل لاستكمال مسيرة من سبقوهم من قيادات الجيش الكويتي الذين وضعوا أسس وقواعد العمل للنهوض بمستوى هذه المؤسسة العسكرية العريقة وسطروا بجهودهم أروع الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء لخدمة وطنهم وحفظ أمنه واستقراره والذود عن سيادته وترابه.

وأوضح أن ما يمر به العالم من تحديات كبيرة ومتغيرات كثيرة وأحداث متسارعة وأزمات متتابعة تؤكد بأن أمن الدول واستقرارها وحفظ سيادتها وصد المخاطر عنها لا يكون إلا بأيدي أبنائها المخلصين المتسلحين بالعلم والتدريب والاعداد والتأهيل.

وأضاف أن الأمر يتطلب من الجميع العمل بجدية وحزم وعزم إعداد وتدريب وتأهيل منتسبي الجيش ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية القتالية لديهم ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد واليقظة.

وأعرب عن أمله أن تكون هذه الترقيات حافزا ودافعا للضباط لتحمل مسؤولياتهم القيادية واستشعار أهميتها والاستعداد للقيام بواجباتها واضعين نصب أعينهم تقوى الله عز وجل ومصلحة الوطن العليا من خلال التفاني في خدمته والعمل لأجله.

وطالب الضباط المرقين إلى متابعة شؤون مرؤوسيهم وتلمس احتياجاتهم ومنحهم كافة حقوقهم والسعي دائما إلى رفع روحهم المعنوية ودعمهم وتشجيعهم ونصحهم وتوجيههم والعدل بينهم والحرص على حسن إعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم.

ودعا المولى عز وجل أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة وتوجيهاتها السديدة.

وحضر مراسم التقليد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار قادة الجيش.