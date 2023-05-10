استشهاد ثلاثة فلسطينيين في غارات للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة

استشهاد ثلاثة فلسطينيين في غارات للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاربعاء اسشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخر في غارتين منفصلتين في شمال وجنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن شابا فلسطينيا استشهد في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة إلى جانب وصول شهيدين وإصابة أخرى إلى مستشفى أبو يوسف النجار في محافظة (رفح) جنوب القطاع اثر غارة إسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية غارتها على قطاع غزة بعدة مناطق واراض زراعية في وقت تقوم فيه المقاومة الفلسطينية باطلاق القذاف الصاروخية تجاه المستوطنات بغلاف غزة ردا على الجرائم الإسرائيلية.

وبذلك يرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بدء العدوان الاسرائيلي إلى 19 شهيدا بينهم 4 أطفال و4 نساء فيما أصيب أكثر من عشرين اخرين بعضهم وصفت بالحرجة.