محادثات بين تركيا وسوريا وروسيا وإيران على أكبر مستوى منذ بدء الحرب السورية

محادثات بين تركيا وسوريا وروسيا وإيران على أكبر مستوى منذ بدء الحرب السورية

اجتمع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران في موسكو اليوم الأربعاء في مفاوضات على أكبر مستوى حتى الآن حول عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من العداء منذ بداية الحرب الأهلية السورية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على تويتر إنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة “التعاون في مكافحة الإرهاب والعمل معا على وضع أسس لعودة (اللاجئين) السوريين”.

ويعيش في تركيا أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري.

كما قال تشاووش أوغلو إن المناقشات شملت أيضا “دفع العملية السياسية في سوريا إلى الأمام وحماية وحدة أراضي سوريا”.

ودعمت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي معارضين سياسيين ومعارضين مسلحين للرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما، وأرسلت قوات إلى شمال سوريا.

وتسيطر جماعات مسلحة متناحرة على منطقة صغيرة في شمال غرب سوريا ومن بينها جماعات متشددة وفصائل جهادية مدعومة من تركيا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاجتماع تمخض عن أي نتائج ملموسة.

وأجرى وزيرا الدفاع السوري والتركي محادثات في موسكو في ديسمبر كانون الأول.

وروسيا هي الحليف الرئيسي للأسد، وتشجع موسكو المصالحة بين دمشق وأنقرة. لكن سوريا تطالب بالانسحاب الكامل للقوات التركية لعودة العلاقات.